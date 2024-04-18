Девятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с придет в Москву
Девятибалльный шторм обрушится на Москву и Центральную Россию 19 апреля, возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
«С 15.00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать... 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы», — рассказал синоптик.
Тишковец отметил, что это шторм в 9 баллов по шкале Бофорта со скоростью ветра до 80-90 километров в час. Метеоролог предупредил об угрозе жизни и здоровью людей: воздушный поток такой силы будет гнуть деревья и ломать большие ветви, срывать кровлю крыш и различные конструкции, возможны падения предметов и повреждения автомобилей. Кроме того, по словам Тишковца, при таком ветре могут ограничить или запретить посадку самолетов.
«В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога», —добавил эксперт.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине припугнули третьей мировой войной в случае победы России
- Подготовка к майским: Какой шашлык предпочитают россияне
- СМИ: Леонардо Ди Каприо может сыграть Фрэнка Синатру
- Софья Эрнст: На съемках «Содержанок» в постельных сценах выручал юмор Бурунова
- Стартовали съемки криминальной драмы с Максом Матвеевым в главной роли
- Песков объяснил, почему Путин сделал замечание тюменскому губернатору
- ЗАЭС: При атаке дроном ВСУ тренажерного центра никто не пострадал
- Захарова: Визит Гросси в Россию может состояться в конце мая
- Девятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с придет в Москву
- Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе корпус учебно-тренировочного центра ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru