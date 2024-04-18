Девятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с придет в Москву

«С 15.00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать... 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы», — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что это шторм в 9 баллов по шкале Бофорта со скоростью ветра до 80-90 километров в час. Метеоролог предупредил об угрозе жизни и здоровью людей: воздушный поток такой силы будет гнуть деревья и ломать большие ветви, срывать кровлю крыш и различные конструкции, возможны падения предметов и повреждения автомобилей. Кроме того, по словам Тишковца, при таком ветре могут ограничить или запретить посадку самолетов.

«В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога», —добавил эксперт.

