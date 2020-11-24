Девять клиник России получили вакцину «ЭпиВакКорона» для пострегистрационных испытаний

Девять российских медицинских организаций, готовящихся к проведению пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», получили препарат. Сообщение об этом опубликовано на портале СтопКоронавирус.РФ.

Отмечается, что вакцина поступила в ряд клиник Новосибирска, Казани, Тюмени, Калининграда, Москвы и Подмосковья.

Кроме того, портал сообщает о продолжении набора добровольцев для исследования препарата. В испытаниях примут участие 3 тысячи человек старше 18 лет. Каждый получивший прививку будет в течение полугода наблюдаться в том медучреждении, где прошёл вакцинацию.

Разработчик вакцины «ЭпиВакКорона» научный центр «Вектор» продолжает испытания препарата на людях старше 60 лет. Центр набрал всех 150 участников пострегистрационного исследования для этой возрастной группы. Первые пять добровольцев получили вакцину 21 ноября.

Кроме того, СтопКоронавирус.РФ сообщает, что на производственной площадке «Вектора» уже выпущено 25 тысяч доз «ЭпиВакКороны», а до конца года планируется суммарно произвести 50 тысяч доз препарата.

«ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной в России вакциной от коронавирусной инфекции. Препарат успешно прошёл клинические испытания. Центр Вектор» 18 ноября получил от российского Минздрава разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.





