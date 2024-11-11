Девушки, пошутившие о теракте у «Крокус Сити Холла», извинились

Девушки, пошутившие о теракте рядом с «Крокус Сити Холлом», извинились, сообщает пресс-служба МВД по Владимирской области.

Видеоролик, в котором две девушки заявляют о планах устроить теракт в этом месте, ранее появился в соцсетях. Съемку сделали 17- и 18-летние жительницы Александровского района. В полиции сообщили, что видео было записано еще в октябре и изначально отправлено в частной переписке, однако позже оно было распространено в публичных каналах.