Девушки, пошутившие о теракте у «Крокус Сити Холла», извинились

Девушки, пошутившие о теракте рядом с «Крокус Сити Холлом», извинились, сообщает пресс-служба МВД по Владимирской области.

Видеоролик, в котором две девушки заявляют о планах устроить теракт в этом месте, ранее появился в соцсетях. Съемку сделали 17- и 18-летние жительницы Александровского района. В полиции сообщили, что видео было записано еще в октябре и изначально отправлено в частной переписке, однако позже оно было распространено в публичных каналах.

Следователи начали проверку из-за «кружка» девушек о «Крокус Сити Холле»

Девушки принесли извинения за свои действия, назвав их неподобающими.

В отношении матери несовершеннолетней девушки был составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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