Девушка за рулем «Фольксвагена» насмерть сбила женщину на остановке в Кургане
В Кургане девушка за рулем "Фольксвагена Поло" насмерть сбила женщину, которая ждала общественный транспорт на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.
По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением, влетела в остановку и сбила женщину. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
23 января один ребенок погиб и одиннадцать человек (из них десять детей) пострадали в результате столкновения школьного автобуса и кроссовера под Волгоградом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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