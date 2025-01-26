Девушка за рулем «Фольксвагена» насмерть сбила женщину на остановке в Кургане

По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением, влетела в остановку и сбила женщину. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

23 января один ребенок погиб и одиннадцать человек (из них десять детей) пострадали в результате столкновения школьного автобуса и кроссовера под Волгоградом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

