Девушка за рулем «Фольксвагена» насмерть сбила женщину на остановке в Кургане

В Кургане девушка за рулем "Фольксвагена Поло" насмерть сбила женщину, которая ждала общественный транспорт на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.

Два ребенка в тяжелом состоянии после ДТП в Волгоградской области

По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением, влетела в остановку и сбила женщину. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

23 января один ребенок погиб и одиннадцать человек (из них десять детей) пострадали в результате столкновения школьного автобуса и кроссовера под Волгоградом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Telegram-канал «112» / скриншот
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