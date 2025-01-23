Два ребенка в тяжелом состоянии после ДТП в Волгоградской области
Два ребенка находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Октябрьском районе Волгоградской области, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.
По ее словам, еще пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Авария произошла в четверг около 14:00 мск, когда на трассе столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб, семь детей и один взрослый были госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Травмированные дети были доставлены в больницу Волгограда для оказания медицинской помощи, передает «Радиоточка НСН».
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