Два ребенка в тяжелом состоянии после ДТП в Волгоградской области

Два ребенка находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Октябрьском районе Волгоградской области, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

По ее словам, еще пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.