Девушка после потери туфли на параде в Калининграде получит награду

Командующий Балтийским флотом РФ, адмирал Александр Носатов выразил желание лично познакомиться и поощрить участницу Парада Победы в Калиниграде, во время которого девушка потеряла туфлю, но продолжила движение.

«Особо хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй и даже никто не заметил», — отметил Носатов.