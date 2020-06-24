Девушка после потери туфли на параде в Калининграде получит награду
Командующий Балтийским флотом РФ, адмирал Александр Носатов выразил желание лично познакомиться и поощрить участницу Парада Победы в Калиниграде, во время которого девушка потеряла туфлю, но продолжила движение.
«Особо хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй и даже никто не заметил», — отметил Носатов.
Ранее об инциденте во время парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде проинформировал портал Klops. Отмечалось, что участница, несмотря на потерю туфли, не вышла из строя и продолжила участвовать в шествии.
В Параде Победы в Калининграде приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и представителей силовых ведомств. Боевая техника была представлена зрителям в составе механизированной колонны.
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