В ЮВО объяснили инцидент с наездом Т-34 на зрителей

Минобороны пришлось объясняться по поводу инцидента с танком Т-34, который во время Параде Победы в Севастополе едва не наехал на публику, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Южный военный округ (ЮВО).

По мнению военных, происшествие не носило угрозы жизни людей – танк остановился на безопасном удалении от людей.

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, <…> не было», — сообщили в ЮВО.