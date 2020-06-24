В ЮВО объяснили инцидент с наездом Т-34 на зрителей
Минобороны пришлось объясняться по поводу инцидента с танком Т-34, который во время Параде Победы в Севастополе едва не наехал на публику, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Южный военный округ (ЮВО).
По мнению военных, происшествие не носило угрозы жизни людей – танк остановился на безопасном удалении от людей.
«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, <…> не было», — сообщили в ЮВО.
Военные, управлявшие танком Т-34, при совершении поворота снизили обороты двигателя до максимума и остановили машину, утверждают в ЮВО.
Ранее стало известно, что танк Т-34, который возглавил движение колонны на параде в Севастополе, не смог повернуть на площадь Нахимова. Танк двигался вперед на зрителей – об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на очевидца.
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