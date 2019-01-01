Девочка из Ингушетии остаётся в реанимации после истязаний

Девочка, подвергшаяся истязаниям в Ингушетии, всё ещё находится в реанимационном отделении одной из московских клиник. Об этом сообщила в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка при главе республики Зарема Чахкиева. По её словам, состояние ребёнка остаётся стабильно тяжёлым, отмечает RT.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова с сожалением констатировала, что результаты диагностики семилетней пострадавшей не дают положительных прогнозов. Однако, как подчеркнула детский омбудсмен, лечение будет продолжено.

Девочка из Ингушетии была госпитализирована 4 июля с множественными телесными повреждениями. В истязаниях подозревается родная тётка ребёнка, она арестована, возбуждено уголовное дело. Установлено, то девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов.

