Детям в России запретят знать о сексуальном насилии
Начиная с 29 октября в перечень информации, запрещенной для детей, будут внесены сведения, содержащие изображение или описание сексуального насилия. Такие данные будет запрещено распространять в радиусе 100 метров от школ, поликлиник, детских садов и других учреждений для несовершеннолетних, передает РИА Новости.
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Статью 11 закона дополнена информацией о том, что организатор мероприятия, например, кинопоказа, где может быть продемонстрировано сексуальное насилие, не должен допускать на такие мероприятия несовершеннолетни. В случае, если у организатора возникли сомнения относительно возраста посетителя, он вправе потребовать подтверждающие возраст документы, передает телеканал «360».
Кроме того, соответствующие правила распространяются на продажу, аренду и выдачу из библиотек продукции с запрещенной для детей информацией.
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