Детям в России запретят знать о сексуальном насилии

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Статью 11 закона дополнена информацией о том, что организатор мероприятия, например, кинопоказа, где может быть продемонстрировано сексуальное насилие, не должен допускать на такие мероприятия несовершеннолетни. В случае, если у организатора возникли сомнения относительно возраста посетителя, он вправе потребовать подтверждающие возраст документы, передает телеканал «360».

Кроме того, соответствующие правила распространяются на продажу, аренду и выдачу из библиотек продукции с запрещенной для детей информацией.

