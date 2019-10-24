В КПРФ считают, что государство не гарантирует безопасность детей

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Детские тропы: Как обезопасить детей по дороге в школу?» заявил, что государство не может гарантировать безопасность детей. Этим, по его мнению, должны заниматься родители.

«Безопасность детей нельзя гарантировать в жестоком обществе без участия родителей. У нас идет героизация насилия. В советское время этого не было. Нужно задаться вопросом: какое общество мы строим? Эти несчастья будут происходить. И в Липецке такое же будет. Пока еще не случилось – случится… Общество жестокое, преступники есть и будут рождаться» - сказал депутат.

По мнению Рашкина, безопасность детей на улицах должны охранять родители. Кроме того, депутат заявил, что поддерживает инициативу о снятии моратория на смертную казнь.

Тема безопасности школьников всколыхнула общество после того, как 9 октября в Саратове по дороге в школу была убита девятилетняя школьница.

