Правительство РФ выделит 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2020 году не все дети смогли отдохнуть в летних лагерях, поэтому в текущем году им необходимо наверстать упущенное, сообщает пресс-служба кабмина.
Глава правительства отметил, что отдохнуть с пользой для здоровья несовершеннолетним поможет программа детского туристического кешбэка, по которой родителям, при оплате картой «Мир», вернут половину стоимости путёвки в летний лагерь.
«Мы выделим пять миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха. Рассчитываем, что воспользоваться этой программой до конца текущего года смогут более 370 тысяч человек», - рассказал премьер.
Мишустин поручил Ростуризму, Минфину и Минпросвещения оперативно подготовить и внести в кабмин проект соответствующего постановления.
Ранее глава кабмина зявил, что программу туристического кешбэка в России продлили до конца 2021 года, сообщает RT. По словам Мишустина, на это будет дополнительно выделено 4,7 миллиарда рублей.
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