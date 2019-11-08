Детский сад в Нарьян-Маре возобновил работу после убийства ребенка

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где 31 октября мужчина смертельно ранил ножом 6-летнего мальчика, возобновил работу. Как пишет Газета.ру, об этом заявила сотрудница дошкольного учреждения. Однако она подчеркнула, что из-за «аварии на водопроводе» в эту пятницу сад закрыт. А с понедельника дошкольное учреждение будет работать в обычном режиме.

Как напоминает Ura.ru, следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отмечается, что он стоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик и рассказал, что убить ребёнка ему приказали голоса, подчёркивает РИА ФАН.