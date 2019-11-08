Детский сад в Нарьян-Маре возобновил работу после убийства ребенка
Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где 31 октября мужчина смертельно ранил ножом 6-летнего мальчика, возобновил работу. Как пишет Газета.ру, об этом заявила сотрудница дошкольного учреждения. Однако она подчеркнула, что из-за «аварии на водопроводе» в эту пятницу сад закрыт. А с понедельника дошкольное учреждение будет работать в обычном режиме.
Как напоминает Ura.ru, следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отмечается, что он стоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик и рассказал, что убить ребёнка ему приказали голоса, подчёркивает РИА ФАН.
Кстати, охраннику, который впустил в здание детского сада убийцу шестилетнего мальчика, также предъявлено обвинение. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.
Уточняется, что обвинение охраннику детского учреждения было предъявлено по пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека»). Свою вину сотрудник охрaнного предприятия чaстично признaл, уточняет RT.
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