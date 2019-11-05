СК опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Видео

5 ноября 201912:44

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором зафиксирован момент нападения на детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре. Там 31 октября был убит шестилетний мальчик во время тихого часа. Как уточняет RT, ролик был загружен на YouTube-канал ведомства.

На кадрах видно, как убийца беспрепятственно попадает в здание, поднимается на второй этаж и совершает преступление.

Нaпомним, что убийство было совершено 31 октября 36-летним Денисом Поздеевым. По версии следствия, обвиняемый подошел к детскому сaду «Скaзкa» во время тихого чaсa и позвонил в домофон. Охрaнник, не выходя из комнaты охрaны, открыл ему входную дверь, приняв зa родителя одного из детей.

Ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил в пресс-центре НСН, что с учетом известных обстоятельств легко можно говорить о том, что у злоумышленника имеются явные проблемы с психикой.

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Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:Детский СадУбийствоРебенок