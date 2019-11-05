СК опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Видео

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором зафиксирован момент нападения на детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре. Там 31 октября был убит шестилетний мальчик во время тихого часа. Как уточняет RT, ролик был загружен на YouTube-канал ведомства.

На кадрах видно, как убийца беспрепятственно попадает в здание, поднимается на второй этаж и совершает преступление.