Актриса Поплавская обвинила шоу «Маска» в пропаганде квадробинга

Комментируя мнение зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова, который назвал проблему квадробинга неактуальной, она предложила ему включить телевизор.

По её словам, все «катили бочку на Запад, на Макрона и Байдена», а оказывается всё это есть на центральном российском канале и в прайм-тайм.

«Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тёти... жюри и ведущие - в восторге. Насчёт телезрителей сомневаюсь», - написала Поплавская.

Актриса добавила, что не представляет себе Майданова, выступающего на фроне в костюме панды, и призвала депутатов принять закон о запрете пропаганды квадробинга.

Ранее Майданов заявил, что не видит смысла в разработке контролирующего закона, так как проблема квадроберов утратила свою актуальность, а у депутатов задачи «важнее и серьёзнее», сообщает RT.