Актриса Поплавская обвинила шоу «Маска» в пропаганде квадробинга

Выходящее на телеканале НТВ шоу «Маска» пропагандирует квадробинг. Об этом в своём Telegram-канале заявила актриса Яна Поплавская.

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Комментируя мнение зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дениса Майданова, который назвал проблему квадробинга неактуальной, она предложила ему включить телевизор.

По её словам, все «катили бочку на Запад, на Макрона и Байдена», а оказывается всё это есть на центральном российском канале и в прайм-тайм.

«Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тёти... жюри и ведущие - в восторге. Насчёт телезрителей сомневаюсь», - написала Поплавская.

Актриса добавила, что не представляет себе Майданова, выступающего на фроне в костюме панды, и призвала депутатов принять закон о запрете пропаганды квадробинга.

Ранее Майданов заявил, что не видит смысла в разработке контролирующего закона, так как проблема квадроберов утратила свою актуальность, а у депутатов задачи «важнее и серьёзнее», сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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