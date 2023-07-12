Детский психолог поддержала запрет детских сигарет и шампанского

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил обращение на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко с требованием запретить детские товары, копирующие взрослые, — например, «детские сигареты» и детское шампанское, пишет RT. По словам авторов предложения, такие товары с самых юных лет формируют у детей лояльное отношение ко взрослым «прообразам». Также в письме упоминаются детские татуировки и детская косметика. Наумова согласилась с авторами инициативы.

«Хотелось бы сказать, что это все ерунда, но на самом деле ребенок учится, глядя на родителей. Если при нем выпивают, то у ребенка формируется понимание того, что выпивать — это норма. Детское шампанское, пусть даже это простая газировка, выглядит как алкогольный напиток. У детей выстраивается стереотип: если я курю, если я пью, значит, я взрослый. Когда ребенок достигает подросткового возраста, у него не возникает вопроса, хорошо это или плохо: мои родители это делали всегда, мне с детства давали детские варианты алкоголя и сигарет, значит, теперь я могу попробовать что-то взрослое. Для него это так же естественно, как умыться и почистить зубы с утра. Если это не полезная привычка, не стоит к ней приучать столь массово», — сказала психолог.

Собеседница НСН также отметила, что потребность детей в тех или иных игрушках диктуется обществом.

«Если предполагается, что у будущего мужчины возникнут потребности защищать свою Родину, что сегодняшние мальчишки пойдут в армию, когда вырастут, что они смогут, например, работать в охране, есть спрос на детские пистолеты и автоматы. Это оружие подготавливает их к взрослой жизни. Если девочка видит, что мама красится, то детская косметика готовит ее к тому, что она, когда вырастет, тоже будет ухаживать за своим лицом и наносить декоративный макияж. Когда у нас был длительный безвоенный период, интерес к игрушечному оружию заметно снизился, более того — было очень много отрицательных отзывов о нем. После того, как в нашу жизнь пришла спецоперация, мы увидели, что вновь выросла потребность в солдатиках и в оружии. В алкоголе и в сигаретах однозначно потребности нет, доказано, что это вредно, поэтому их детские варианты действительно необходимо убрать», — подытожила она.

Ранее Наумова заявила, что кукла Барби с синдромом Дауна может научить терпимости и понимаю тех детей, у кого в окружении есть родные и близкие с таким диагнозом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

