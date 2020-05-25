Детский психолог считает, что последний звонок стал для детей формальностью

Сегодня 25 мая состоится Всероссийский последний звонок для выпускников школ. Проходить он будет в онлайн формате, сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.

«Школьников ждут увлекательные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей», — сообщает ведомство.

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН назвал это событие формальным «очередным развлечением».