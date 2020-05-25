Детский психолог считает, что последний звонок стал для детей формальностью

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал НСН о значимости последнего звонка для современных школьников.

Сегодня 25 мая состоится Всероссийский последний звонок для выпускников школ. Проходить он будет в онлайн формате, сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.

«Школьников ждут увлекательные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей», — сообщает ведомство.

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН назвал это событие формальным «очередным развлечением».

Фоменко предложил перейти от онлайн-выпускного к онлайн-сексу

«Это очередное развлечение. Большинство относятся к нему как к формальности. Для кого-то это, конечно, значимо, но их, я думаю, не много. Сейчас дети гораздо более прагматичны и они больше думают о будущем, чем о прошлом. А это просто новое развлечение. Не думаю, что оно сыграет существенную роль», - сказал психолог.

Ранее в эфире НСН участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко с иронией назвал онлайн-танцы и онлайн-секс продолжением онлайн-выпускного.

«Новости об образовании меня сегодня прям цепляют. Во время пандемии мы поняли, что вообще цифровая жизнь намного ярче, чем обычная. Начинаем с самого детства! У нас яркий и запоминающийся цифровой онлайн-выпускной, мы пьем цифровые онлайн-напитки, мы танцуем онлайн, после чего мы занимаемся онлайн-сексом, и детей мы тоже рожаем онлайн. Мне кажется, это отличный шаг вперед», – сказал Николай Фоменко.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Анатолий СеверныйШколаВыпускники
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