«Детский мир» на три месяца заморозил цены на некоторую одежду и обувь

Крупнейший российский ретейлер детских товаров «Детский мир» на три месяца зафиксировал январские цены на отдельные позиции одежды и обуви. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Детский мир» зафиксировал максимальные цены на подгузники и детское питание

Ранее после обращений потребителей ФАС потребовала от компании предоставить данные, необходимые для анализа обоснованности роста цен. Ведомство обратило внимание на «необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары».

По итогам ряда совещаний «Детский мир» принял решение заморозить цены на некоторые товары в категориях «одежда» и «обувь», отмечает Ura.ru. Ретейлер обязуется обеспечить наличие этих товаров в магазинах.

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ФОТО: pixabay.com
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