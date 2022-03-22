«Детский мир» на три месяца заморозил цены на некоторую одежду и обувь

Ранее после обращений потребителей ФАС потребовала от компании предоставить данные, необходимые для анализа обоснованности роста цен. Ведомство обратило внимание на «необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары».

По итогам ряда совещаний «Детский мир» принял решение заморозить цены на некоторые товары в категориях «одежда» и «обувь», отмечает Ura.ru. Ретейлер обязуется обеспечить наличие этих товаров в магазинах.

