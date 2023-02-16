Детский омбудсмен попросила у Путина «немножечко денег»
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить «немножечко денег» российскому движению детей и молодежи. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
В свою очередь Путин заявил, что помощь детям — «святое дело», на которое не жалко денег.
Также Львова-Белова рассказала, что усыновила мариупольского подростка. После этого пришло понимание, что значит быть матерью ребенка с Донбасса, отметила омбудсмен. «Сложно, но друг друга точно любим», — призналась она.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит фонду «Круг добра» грант в размере 70 миллиардов рублей.
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