Детский омбудсмен попросила у Путина «немножечко денег»

В свою очередь Путин заявил, что помощь детям — «святое дело», на которое не жалко денег.

Также Львова-Белова рассказала, что усыновила мариупольского подростка. После этого пришло понимание, что значит быть матерью ребенка с Донбасса, отметила омбудсмен. «Сложно, но друг друга точно любим», — призналась она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит фонду «Круг добра» грант в размере 70 миллиардов рублей.

