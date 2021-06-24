Детский омбудсмен Подмосковья призвала родителей к бдительности

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей проявлять бдительность в присмотре за детьми. Омбудсмен подчеркнула, что в регионе с наступлением лета участились случаи гибели детей по причине падения из окна.

«Я обращаюсь к родителям. Купите замки на окна, ни на минуту не оставляйте детей одних в комнате, где открыто окно. Закрывайте балконную дверь, используйте вертикальный режим проветривания. Помните, что москитная сетка не спасет ребенка от падения из окна», - цитирует Мишонову «Радио 1».

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Кроме того, детский омбудсмен отметила, что детей нельзя оставлять без присмотра рядом с водоёмами.

«Купайтесь вместе с ними, не оставляйте детей одних в воде, даже если на них спасательный круг или жилет. По возможности учите детей плавать», – отметила Мишонова.

При этом, по её словам, разного рода «химия» остаётся «круглогодичным риском». В квартире чистящие и моющие средства должны храниться в недоступном для детей месте. Если говорить о даче, то от ребёнка нужно спрятать яды, жидкость для розжига, а также удобрения.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Ксения МишоноваСмертностьДетиПодмосковье
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