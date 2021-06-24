Детский омбудсмен Подмосковья призвала родителей к бдительности

Кроме того, детский омбудсмен отметила, что детей нельзя оставлять без присмотра рядом с водоёмами.

«Купайтесь вместе с ними, не оставляйте детей одних в воде, даже если на них спасательный круг или жилет. По возможности учите детей плавать», – отметила Мишонова.

При этом, по её словам, разного рода «химия» остаётся «круглогодичным риском». В квартире чистящие и моющие средства должны храниться в недоступном для детей месте. Если говорить о даче, то от ребёнка нужно спрятать яды, жидкость для розжига, а также удобрения.

