Детский омбудсмен на Кубани изучает информацию по делу об изнасиловании девушки полицейскими
В Краснодарском крае уполномоченный по правам ребенка изучает информацию по делу полицейских Анапы, которые подозреваются в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена на Кубани Татьяну Ковалеву.
Так, из аппарата уполномоченного были направлены запросы в правоохранительные органы для получения более подобной информации. По информации агентства, пострадавшая девушка – волейболистка из Московской области, приехавшая в южный город на соревнования.
Накануне сообщалось, что подозреваемые в преступлении сотрудники полиции уволены из органов. Возбуждено по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
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