Детский омбудсмен на Кубани изучает информацию по делу об изнасиловании девушки полицейскими

В Краснодарском крае уполномоченный по правам ребенка изучает информацию по делу полицейских Анапы, которые подозреваются в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена на Кубани Татьяну Ковалеву.

Так, из аппарата уполномоченного были направлены запросы в правоохранительные органы для получения более подобной информации. По информации агентства, пострадавшая девушка – волейболистка из Московской области, приехавшая в южный город на соревнования.

Накануне сообщалось, что подозреваемые в преступлении сотрудники полиции уволены из органов. Возбуждено по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».



