В Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки

В Анапе два полицейских подозреваются в принуждении несовершеннолетней девушки к сексу, против них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по региону.

По информации агентства, дело возбуждено по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Отмечается, что пострадавшей 17,5 лет.

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Подозреваемые уволены из полиции, также решается вопрос об увольнении их руководителей, пишет агентство.

В августе аналогичный случай произошел в Екатеринбурге, троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки, арестовали.

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ФОТО: depositphotos.com
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