В Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки

В Анапе два полицейских подозреваются в принуждении несовершеннолетней девушки к сексу, против них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по региону.

По информации агентства, дело возбуждено по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Отмечается, что пострадавшей 17,5 лет.