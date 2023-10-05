Детский омбудсмен Москвы перечислила изменения в системе образования
Ольга Ярославская сообщила, что выработаны ключевые стандарты по предметам, разработаны единые учебники для учеников всех регионов.
В России в этом году принят ряд важнейших решений в сфере образования, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.
«С этого года Минпросвещения приняло ряд важнейших решений. Выделено шесть основных предметов – русский, литература, история, обществознание, география, ОБЖ, по которым выработаны единые стандарты преподавания. По всем остальным предметам ключевые стандарты будут также выводиться. Мы с вами переходим на единые учебники у нас огромная страна, у всех возможности разные. Единые учебники – это выравнивание правового поля, права детей на образования. В этом году у нас вернулась серебряная медаль. Не только золотые медалисты теперь имеют дополнительные баллы, но и ребята с одной-двумя четверками. Дети стараются, надо это учитывать», - рассказала она.
Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Сегодня, в преддверии праздника, в столицу съехались более 3000 педагогов из 89 регионов ради главного события среди профессионалов отрасли. Напомним, в этом году 1 сентября в России открыли 160 новых школ, в которых теперь учится 124 тысячи школьников. А в Минпросвещения планирует утвердить единую систему оплаты труда для педагогических работников до конца 2023 года.
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