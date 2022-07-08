Детский омбудсмен Львова-Белова усыновила подростка из Донбасса
В семье уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой появился приемный сын. Омбудсмен усыновила подростка из Донбасса, сообщает РИА Новости.
«Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса», - сказала Львова-Белова на праздновании Дня семьи, любви и верности.
Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала преждевременным предложение детского омбудсмена в России передавать детей-сирот из Донбасса на усыновление в российские семьи, так как дети в первую очередь нуждаются в лечении и восстановлении.
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