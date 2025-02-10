Детский омбудсмен и МИД РФ помогли трем детям вернуться домой из Шри-Ланки

Трое детей, оставшихся без родительского попечения на Шри-Ланке, смогли воссоединиться с мамой и вернуться домой благодаря аппарату уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и МИД России. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

«Экстренная ситуация. Обратились из МИД России. Три брата остались без родительского попечения на Шри-Ланке», - отметила Львова-Белова.

Омбудсмен пояснила, что папу детей задержала местная полиция, при этом их мама находилась в Москве. Женщина хотела поехать за детьми, но не имела возможности купить билеты для всех. Перелет для детей оплатил аппарат уполномоченного.

По словам Львовой-Беловой, несколько дней юные россияне прожили на территории посольства РФ. Омбудсмен поблагодарила за помощь посла в Шри-Ланке и на Мальдивах Левана Джагаряна и всех, кто участвовал в возвращении детей на родину.

Ранее шесть семей с детьми вернулись в Россию из Сирии при содействии аппарата детского омбудсмена.

