«Детский бюджет» в 2021 году вырастет более чем на 37%
Объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, в 2021 году достигнет 1,5 триллиона рублей, что превышает уровень 2020 года на 37%. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.
В материалах министерства отмечается, что указанный объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами, а только средства федерального бюджета.
В Общественной палате России предложили расширить поддержку многодетных семей. Речь идет о выплате отцовского капитал, снижении пенсионного возраста родителей, льготах на отдых и других мерах. Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко направил соответствующее письмо в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
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