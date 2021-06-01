«Детский бюджет» в 2021 году вырастет более чем на 37%

Объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, в 2021 году достигнет 1,5 триллиона рублей, что превышает уровень 2020 года на 37%. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

В материалах министерства отмечается, что указанный объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами, а только средства федерального бюджета.

Экс-министр экономики счел «косметическими» новые меры поддержки семей с детьми

В Общественной палате России предложили расширить поддержку многодетных семей. Речь идет о выплате отцовского капитал, снижении пенсионного возраста родителей, льготах на отдых и других мерах. Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко направил соответствующее письмо в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.


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