«Детский бюджет» в 2021 году вырастет более чем на 37%

Объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, в 2021 году достигнет 1,5 триллиона рублей, что превышает уровень 2020 года на 37%. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

В материалах министерства отмечается, что указанный объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами, а только средства федерального бюджета.