Детская вакцинация от коронавируса: Скоро в России? (Видео)

6.07.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: Детская вакцинация от коронавируса: Скоро в России?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможности вакцинации детей от COVID-19 и вскоре было объявлено, что уже в ближайшие месяцы начнутся исследования вакцины «Спутник V» среди несовершеннолетнего населения России. А в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметили, что для вакцинации среди детей отмечаются четыре возрастные категории: от нуля до трёх лет, от трёх до семи, от семи до четырнадцати и от четырнадцати до восемнадцати. Для каждой из категорий, как сообщают специалисты, потребуется определённая модель вакцины. В то же время во многих странах за рубежом уже началась вакцинация несовершеннолетних. Например, в Украине, Индонезии, Германии и других.