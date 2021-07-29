Детская вакцинация от коронавируса: Скоро в России? (Видео)
6.07.2021 состоялась пресс-конференция, посвящённая массовому вакцинированию детей от COVID-19
6.07.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: Детская вакцинация от коронавируса: Скоро в России?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможности вакцинации детей от COVID-19 и вскоре было объявлено, что уже в ближайшие месяцы начнутся исследования вакцины «Спутник V» среди несовершеннолетнего населения России. А в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметили, что для вакцинации среди детей отмечаются четыре возрастные категории: от нуля до трёх лет, от трёх до семи, от семи до четырнадцати и от четырнадцати до восемнадцати. Для каждой из категорий, как сообщают специалисты, потребуется определённая модель вакцины. В то же время во многих странах за рубежом уже началась вакцинация несовершеннолетних. Например, в Украине, Индонезии, Германии и других.
В ходе пресс-конференции, её участники рассказали о перспективах и рисках, связанных с вакцинацией несовершеннолетних от COVID-19, а также оценили реальную необходимость её проведения.
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко;
- Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
- Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, директор Института здоровьесберегающих технологий и охраны окружающей среды Юрий Оболонский.
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