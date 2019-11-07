Детсады, школы и поликлинику построят в Выхино-Жулебине в ходе реновации

В ходе реализации программы реновации в столичном районе Выхино-Жулебино построят школы, детские сады, поликлинику, а также спортивные и культурно-досуговые комплексы.

Кроме того, подразумевается благоустройство территории кварталов: там высадят деревья и кустарники, а также установят детские и спортивные площадки с современным оборудованием и тренажерами. Вдоль Самаркандского бульвара, Ферганской и Ташкентской улиц, а также на внутриквартальных территориях проложат велодорожки.

Помимо этого, проект предусматривает реконструкцию Рязанского проспекта со строительством дублера, Самаркандского бульвара, улиц Вострухина, Хлобыстова, Ташкентской, Ферганской, а также Ферганского проезда и Проектируемого проезда № 937.

Напомним, публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации в районах Выхино-Жулебино, Котловка, Нагатинский Затон и Проспект Вернадского стартовали 1 ноября. Ознакомиться с предложениями проектировщиков можно на экспозициях, действующих в каждом районе, с 8 по 14 ноября, а также в информационном центре программы реновации.