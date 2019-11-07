Детсады, школы и поликлинику построят в Выхино-Жулебине в ходе реновации
В ходе реализации программы реновации в столичном районе Выхино-Жулебино построят школы, детские сады, поликлинику, а также спортивные и культурно-досуговые комплексы.
Кроме того, подразумевается благоустройство территории кварталов: там высадят деревья и кустарники, а также установят детские и спортивные площадки с современным оборудованием и тренажерами. Вдоль Самаркандского бульвара, Ферганской и Ташкентской улиц, а также на внутриквартальных территориях проложат велодорожки.
Помимо этого, проект предусматривает реконструкцию Рязанского проспекта со строительством дублера, Самаркандского бульвара, улиц Вострухина, Хлобыстова, Ташкентской, Ферганской, а также Ферганского проезда и Проектируемого проезда № 937.
Напомним, публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации в районах Выхино-Жулебино, Котловка, Нагатинский Затон и Проспект Вернадского стартовали 1 ноября. Ознакомиться с предложениями проектировщиков можно на экспозициях, действующих в каждом районе, с 8 по 14 ноября, а также в информационном центре программы реновации.
К слову, в ходе реализации программы реновации в Нагорном районе появятся новые школы и детские сады, Дом культуры и крытый каток. Кроме того, там предусмотрено благоустройство природных комплексов на Чонгарском и Черноморском бульварах, а также Болотниковской улице. Работы пройдут и в сквере на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта, вдоль реки Котловки. Кроме того, в порядок приведут два пруда в Коробковских садах.
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