Детсад в Тобольске обязали выплатить семье погибшей девочки три млн рублей
Суд обязал детский сад в Тобольске выплатить родителям погибшей девочки компенсацию в размере трёх млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Трагедия произошла в мае 2023 года. Во время утренней прогулки в детском саду четырёхлетняя девочка повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась.
«Родители предъявили требования к образовательной организации... Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсацию морального вреда», - говорится в сообщении ведомства.
Также уточняется, что воспитателя детского сада признали виновной в причинении смерти по неосторожности. По решению суда её приговорили к ограничению свободы на один год, после чего ей в течение двух лет будет запрещено заниматься педагогической деятельностью.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе №5 Брянска выплатят компенсации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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