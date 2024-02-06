Детсад в Тобольске обязали выплатить семье погибшей девочки три млн рублей

Трагедия произошла в мае 2023 года. Во время утренней прогулки в детском саду четырёхлетняя девочка повисла на металлической перекладине домика-беседки и задохнулась.

«Родители предъявили требования к образовательной организации... Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсацию морального вреда», - говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что воспитателя детского сада признали виновной в причинении смерти по неосторожности. По решению суда её приговорили к ограничению свободы на один год, после чего ей в течение двух лет будет запрещено заниматься педагогической деятельностью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе №5 Брянска выплатят компенсации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

