Дети сотрудников МВД могут получить льготы при поступлении в вузы

В Госдуму внесен проект закона, в которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и ОВД льготное зачисление в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии.

Авторами документа стали глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что стаж службы родителей (действующих сотрудников или уволенных в запас) должен составлять от 20 лет.

Сейчас таким преимущественным правом обладают лишь дети военнослужащих с аналогичным сроком службы.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:ЛьготыДетиМВД РФ
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