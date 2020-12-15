Дети сотрудников МВД могут получить льготы при поступлении в вузы
В Госдуму внесен проект закона, в которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и ОВД льготное зачисление в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии.
Авторами документа стали глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что стаж службы родителей (действующих сотрудников или уволенных в запас) должен составлять от 20 лет.
Сейчас таким преимущественным правом обладают лишь дети военнослужащих с аналогичным сроком службы.
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