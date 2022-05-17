Дети-сироты из Донбасса не могут получить гражданство РФ
Получение гражданства Российской Федерации детьми-сиротами из Луганской и Донецкой народных республик не возможно. Трудности связаны с тем, что их представители – это юридические лица, которые не могут заявиться на гражданство, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
По её словам, сейчас принимаются меры по урегулированию такой несправедливости. В частности, прорабатывается дополнение к указу президента РФ о получении детьми из Донбасса российского гражданства. Омбудсмен напомнила, что от этого зависит не только семейное устройство, но и получение детьми всех форм поддержки от государства.
Львова-Белова также она отметила, что уже состоялись заседание первых штабов по синхронизации законодательства. Их задача скорректировать нормативно-правовые и иные документы на территории республик Донбасса с тем, чтобы подготовить соглашения с Российской Федерацией по усыновлению, по опеке и попечительству. Подписание этого соглашения в целом регулирует процессы, считает уполномоченная по правам ребенка.
Ранее Львова-Белова сообщила о том, что более 200 детей-сирот из республик Донбасса могут быть переданы в российские семьи, так как имеют весь пакет документов.
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