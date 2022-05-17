Дети-сироты из Донбасса не могут получить гражданство РФ

Получение гражданства Российской Федерации детьми-сиротами из Луганской и Донецкой народных республик не возможно. Трудности связаны с тем, что их представители – это юридические лица, которые не могут заявиться на гражданство, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

По её словам, сейчас принимаются меры по урегулированию такой несправедливости. В частности, прорабатывается дополнение к указу президента РФ о получении детьми из Донбасса российского гражданства. Омбудсмен напомнила, что от этого зависит не только семейное устройство, но и получение детьми всех форм поддержки от государства.