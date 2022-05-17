Дети-сироты из Донбасса не могут получить гражданство РФ

Получение гражданства Российской Федерации детьми-сиротами из Луганской и Донецкой народных республик не возможно. Трудности связаны с тем, что их представители – это юридические лица, которые не могут заявиться на гражданство, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

По её словам, сейчас принимаются меры по урегулированию такой несправедливости. В частности, прорабатывается дополнение к указу президента РФ о получении детьми из Донбасса российского гражданства. Омбудсмен напомнила, что от этого зависит не только семейное устройство, но и получение детьми всех форм поддержки от государства.

«Надо разбираться»: В Союзе женщин призвали не спешить с усыновлением сирот из Донбасса

Львова-Белова также она отметила, что уже состоялись заседание первых штабов по синхронизации законодательства. Их задача скорректировать нормативно-правовые и иные документы на территории республик Донбасса с тем, чтобы подготовить соглашения с Российской Федерацией по усыновлению, по опеке и попечительству. Подписание этого соглашения в целом регулирует процессы, считает уполномоченная по правам ребенка.

Ранее Львова-Белова сообщила о том, что более 200 детей-сирот из республик Донбасса могут быть переданы в российские семьи, так как имеют весь пакет документов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Гражданство РФУсыновлениеДети-сироты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры