Львова-Белова: Детей-сирот из Донбасса можно передать в российские семьи

Более 200 детей-сирот из республик Донбасса могут передать в российские семьи. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, на территорию РФ прибыли 1 тысяча 560 детей, оставшихся без попечения родителей, при этом около 500 ребят приехали с законными представителями. Она отметила, что остальная категория – это дети из учреждений, из которых 222 ребенка имеют весь пакет документов, поэтому могут быть переданы на воспитание в семьи.