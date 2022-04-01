Львова-Белова: Детей-сирот из Донбасса можно передать в российские семьи
Более 200 детей-сирот из республик Донбасса могут передать в российские семьи. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, на территорию РФ прибыли 1 тысяча 560 детей, оставшихся без попечения родителей, при этом около 500 ребят приехали с законными представителями. Она отметила, что остальная категория – это дети из учреждений, из которых 222 ребенка имеют весь пакет документов, поэтому могут быть переданы на воспитание в семьи.
Львова-Белова подчеркнула, что уже сформирован реестр заявителей, отправлявших на адрес аппарата уполномоченного обращения о готовности взять ребенка. В списке представлено 830 семей, 300 из которых – профессиональные.
Она добавила, что сейчас формируется команда специалистов, которые разработают программу реабилитации для детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru