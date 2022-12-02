Дети с проблемами слуха из Луганска и Донецка побывали на экскурсии в Москве

Глухие и слабослышащие дети из Донецкой и Луганской народных республик побывали на экскурсии в Москве. Ребята погуляли по Красной площади, Зарядью, ВДНХ, посмотрели представление в цирке на Цветном бульваре, а также посетили другие достопримечательности столицы.

Поездку организовали в столичном Департаменте труда и социальной защиты населения. Специалисты уже не первый раз встречают делегации из ЛНР и ДНР: обмениваются опытом, дети-сироты проходят реабилитацию, идет взаимодействие по обеспечению техническими средствами реабилитации.

Экскурсионный маршрут для юных гостей организовала Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих».

«Рады, что удалось ребятам из Донбасса показать в столице много увлекательного и интересного. Надеемся, что коллегам из ЛНР и ДНР будет полезен опыт Москвы, в том числе по созданию комфортной жизни и полноценной интеграции в общество людей с нарушениями слуха», – сказала Наталья Протасова, начальник отдела реализации программ Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности столичного Департамента труда и соцзащиты.

В Москве ребята пробыли три дня.



