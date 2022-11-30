Дети мобилизованных получат билеты на традиционные новогодние елки мэра Москвы

Дети мобилизованных граждан получат билеты на традиционную Елку Мэра Москвы в Гостином дворе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Праздничные мероприятия для детей пройдут в столице с 24 декабря по 6 января.

Также свои приглашения получили отличники, лауреаты олимпиад, конкурсов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей.

В этом году гостям предлагают отправиться навстречу сказкам и чудесам на волшебном экспрессе. Детей ждут Дед Мороз и Снегурочка, мастер-классы и игровые зоны, аквагрим и необычные декорации.

