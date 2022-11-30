Дети мобилизованных получат билеты на традиционные новогодние елки мэра Москвы
Дети мобилизованных граждан получат билеты на традиционную Елку Мэра Москвы в Гостином дворе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Праздничные мероприятия для детей пройдут в столице с 24 декабря по 6 января.
Также свои приглашения получили отличники, лауреаты олимпиад, конкурсов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей.
В этом году гостям предлагают отправиться навстречу сказкам и чудесам на волшебном экспрессе. Детей ждут Дед Мороз и Снегурочка, мастер-классы и игровые зоны, аквагрим и необычные декорации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- Марочко заявил, что командиры ВСУ считают необоснованными атаки на Сватово
- Turkstat: Турция сократила закупки топлива из РФ на 25% в октябре
- Япония впервые провела учения на случай пуска ракеты у Тайваня
- Рогов: В Энергодаре остались более половины жителей
- Производители мебели из РФ начали адаптировать производство под маркетплейсы
- В Канаде заявили о перехвате военного самолета китайскими ВВС
- Глава департамента МИД РФ заявил о «зиме» в отношениях с США
- Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены
- Российское посольство предложило Латвии снести памятники латышским классикам из-за русского языка
- Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru