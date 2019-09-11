Дети как отягчающее обстоятельство

Применять более строгое наказание за нарушения правил дорожного движения, если в автомобиле находятся дети. Проработать такую возможность поручено Минюсту и МВД распоряжением правительства России. Ответ должен быть сформулирован к апрелю будущего года. К обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, предлагается отнести «совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними».

Идея ужесточить правила перевозки детей всплывает не впервой. Недели две назад правительственное распоряжение предвосхитил глава Госавтоинспекции: Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости, объяснив свою инициативу тем, что большинство происшествий с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушений водителями ПДД. А солнце, добавим мы от себя, встает на востоке: подавляющее большинство ДТП случается из-за нарушений водителями ПДД. С другой стороны, по данным МВД России, число ДТП с участием детей после длительного периода снижения (с 2012 по 2018 годы) в текущем году пошло в рост - на 1,2%. Выросло и число пострадавших несовершеннолетних — на 1,6%.

Идея рассматривать детей в салоне автомобиля как отягчающее обстоятельство при нарушении ПДД воспринята в экспертном сообществе далеко не однозначно. Первый технический вопрос – как установить, есть ребенок в машине или нет при том, что большая часть нарушений сегодня фиксируется фотовидеокомплексами, которые в салон не заглянут? На это обратил внимание в эфире НСН глава «Движения автомобилистов России». А, кроме того, нарушения ПДД водителями с детьми носят отнюдь не массовый характер, - указал Виктор Похмелкин. Саму идею он считает несостоятельной:

«Водители, которые перевозят детей, в основном, это нормальные люди, которые понимают, что нужна какая-то повышенная осторожность в этой ситуации. Во-вторых, крайне трудно такие нарушения выявить. У нас сегодня основной способ выявления нарушений – фотовидеофиксация. Ну, попробуйте вы определить, что в машине ребенок был с помощью видеокамер. Наконец, если человек не понимает, что надо заботиться о ребенке сам, будучи родителем, думать, что его можно заставить с помощью наказания – это большая наивность. Поэтому я полагаю, что это предложение совершенно несостоятельное, и если оно будет реализовано, это будет еще одна инициатива, которая просто повиснет в воздухе».

Инициатива выглядит еще и дискриминационной по признаку наличия или отсутствия детей. Рассмотрим два варианта одного и того же условного ДТП. Столкнулись два автомобиля. В одном – только водитель, в другом – водитель с ребенком в детском кресле. Один из вариантов предполагает вину в совершении ДТП водителя-«одиночки», другой – водителя с ребенком, последствия аварии в обоих вариантах идентичны. Согласно предлагаемым мерам, в первом случае водитель понесет ответственность в одну условную меру наказания, во втором – в полторы-две условных меры наказания. Проще говоря, водитель-«одиночка» заплатит штраф в один рубль, а водитель с ребенком – два рубля.

Так что же – «мальчик виноват»?

