Дети из Панамы второй год участвуют в экологическом проекте Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с послом Панамы в России Роландо Энрике Барроу Ноадом отметила, что дети из Латинской Америки второй год подряд принимают участие в премии «Экология – дело каждого».

«В прошлом году Луис дель Сид из города Давид занял второе место в одной из номинаций и был награждён. В этом году он тоже принимает участие и уже вместе со своей семьей. В своём репортаже Луис поднял проблему углеродного следа в животноводстве», – сказала Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что это не единственный участник из Латинской Америки. В номинацию по фотографии поступило множество работ от других детей. По словам Радионовой, премия «Экология – дело каждого» - самый большой экологический конкурс, который позволяет прививать детям привычки, помогающие беречь природу.

Посол Панамы в России Роландо Энрике Барроу Ноад заявил о готовности поддержать проект Росприроднадзора и помочь в его развитии.

«Мы готовы делать все, что от нас зависит для того, чтобы в следующем году ваша премия прошла также успешно. Как верно отмечено в названии конкурса – «Экология – дело каждого», и это верные слова. Для нас тема сохранения окружающей среды очень важна, поэтому нам интересно то, что вы делаете», – подчеркнул посол.

В премии «Экология – дело каждого» могут участвовать дети от 6 до 17 лет. В проекте девять номинаций: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Генеральным партнёром премии Росприроднадзора стало АНО «Центр „Арктические инициативы“. Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM.

Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.

