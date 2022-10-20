Дети из Никарагуа примут участие в премии «Экология – дело каждого»
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия обсудили сотрудничество в рамках международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
«Мы будем ждать работы ребят из Никарагуа. Дети и подростки смогут рассказать, как в их стране заботятся о природе и что нужно сделать, чтобы улучшить состояние окружающей среды», – сказала Радионова.
Она отметила, что во втором сезоне на премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого» поступило свыше тысячи иностранных работ от ребят из 32 стран мира, что втрое больше, чем в прошлом году. В свою очередь Альба Асусена Торрес Мехия в ходе встречи подчеркнула, что работа, которую проводит Росприроднадзор, очень важна.
«Я думаю, будущие поколения продолжат работу, которую вы начали, и молодёжь будет учиться беречь нашу планету. И мы рады, что в премии принимают участие не только дети, но и семьи, идёт преемственность поколений. Дети из Никарагуа будут рады принять участие в вашей инициативе и больше узнать о России», – сказала посол.
Так, участниками премии выступают дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, которые подали заявки с творческими работами в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм» и «ESG-поколение». Проект поддержала и возглавила жюри зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
Генеральным партнером премии Росприроднадзора стало АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнерами выступили АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орленок» и Московский зоопарк. Генеральным информационным партнером является РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнер – Business FM.
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