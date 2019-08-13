Иркутские дети флешмобом поблагодарили Верхневолжье за отдых после паводка
Группа детей из Иркутской области из семей, пострадавших от паводка, завершили отдых в оздоровительном лагере «Чайка» под Осташковом в Тверской области. Финальной точкой стали экскурсия в технопарк «Кванториум» и посещение тверских предприятий – швейной фабрики и «Волжского пекаря», сообщили НСН в пресс-службе правительства региона.
100 школьников из Иркутской области в возрасте от 7 до 17 лет были приняты в Верхневолжье 26 июля по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени. Для ребят была разработана обширная программа с посещением знаковых мест исторического и культурного наследия региона. Гости приняли участие в физкультурно-спортивном фестивале «Спорт и я», в мастер-классах мобильного «Кванториума», областной станции юных натуралистов. Ребята посетили Тверской императорский дворец, побывали на теплоходной экскурсии по Селигеру с посещением Богородицкого Житенного монастыря и Нило-Столобенской пустыни.
В качестве благодарности за гостеприимство иркутские дети организовали флешмоб на берегу озера, они исполнили танец и поблагодарили Верхневолжье, Осташков и лагерь «Чайка» за отдых и познавательную программу.
На память об отдыхе ребятам вручили подарки от «Кванториума» и тверских производителей.
Как ранее отметил министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, Тверская область одной из первых откликнулась на беду в Иркутской области. Всего на отдых после наводнения отправлены более 3,5 тысяч детей. Кроме Тверской земли, их приняли Московская, Тульская, Воронежская, Самарская, Новосибирская области, Крым, Ставрополье и другие регионы.
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