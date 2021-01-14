«Дети играли в подвале в КОВИД»: Норкин позабавил телезрителей «садистским» стишком
Телеведущий Андрей Норкин позабавил зрителей детским стишком про коронавирус. Во время эфира на НТВ он продекламировал четверостишье на манер старых «садистских» рифмованных историй.
Раньше шутили про мальчика, который нашел пулемет и, что затем было с деревней, а теперь актуальным стала другая тема. «Дети играли в подвале в КОВИД, Дворник чипирован был и привит», — прозвучало под конец передачи из уст Норкина.
Как отмечают «Невские Новости», некоторые публичное персоны пытаются «хайпануть» на теме вакцинации от коронавируса и недоверием части общества к этой процедуре.
Так, бывшая участница «Дом-2» Виктория Боня организовала прямой в одной из соцсетей, где утверждала, что массовая вакцинация нужна для чипирования людей, следуя теории заговора.
Весной прошлого года в России были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы за распространение в СМИ и интернете ложной информации под видом достоверных сообщений, в том числе, о коронавирусе.
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