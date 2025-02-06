Россия направила Абхазии финансовую поддержку на социально-экономическое развитие

Россия направила средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам встречи министра финансов РФ Антона Силуанова с кандидатом в президенты Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщил российский Минфин.

Силуанов 5 февраля принял Гунбу, который находится в Москве с рабочей поездкой. Они обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества Абхазии и России, поддержки бюджетников и продолжения реализации совместных проектов.

Ранее кандидат в президенты Абхазии, глава торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц в разговоре с НСН заявил, что новому президенту предстоит решить проблему разъединения общества и навести порядок в энергетическом хозяйстве республики. По его словам, в интересах народа Абхазии выстраивать с Россией открытый, честный и прозрачный диалог, передает «Радиоточка НСН».

