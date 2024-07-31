«Дети довольны»: родители встали на защиту детского лагеря Приморья на острове

Женщина отметила, что все дети в лагере довольны, а питание там даже лучше, чем во многих ВДЦ (Всероссийский детский центр — прим. НСН). Помимо этого, у детей насыщенная программа, есть дежурства. Она подчеркнула, что вожатые и персонал — тоже хорошие. Сам формат лагеря подразумевает немного «дикий» отдых, в палатках.

По ее словам, на лагерь пожаловался только один ребенок, который неподобающе себя вел. Девочка не реагировала на замечания, поэтому на нее «накричали», и она уехала домой. Анна отметила, что надеется, что лагерь не закроют.

Ранее прокуратура Приморья сообщила, что начала проверку в лагере на острове Аскольд после информации об ужасных условиях, в которых пришлось жить детям. Жалобы поступали на то, что в лагере «Аскольд и Дир» нет горячей воды, а детей заставляли убираться в туалетах и спать мокрых после дождя матрасах, напоминает напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

