Детеныш панды из Московского зоопарка начал уверенно двигаться по вольеру

Родившаяся в Москве маленькая панда с легкостью передвигается по вольеру. Видео появилось в Telegram-канале гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

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На опубликованном видео детеныш встает на четыре ноги и неторопливо ходит по вольеру. Панда не стесняется камеры.

Детеныш панды родился в Московском зоопарке в конце августа. Это редкое событие стало первым в российской истории. Родителями стали переданные Китаем Москве большие панды Жуи и Диндин.

В начале декабря панда начала ползать. Зоологи отметили, что детеныш правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/svetlanaakulova1 / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЖивотныеМосковский Зоопарк

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