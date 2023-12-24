Детеныш панды из Московского зоопарка начал уверенно двигаться по вольеру

На опубликованном видео детеныш встает на четыре ноги и неторопливо ходит по вольеру. Панда не стесняется камеры.

Детеныш панды родился в Московском зоопарке в конце августа. Это редкое событие стало первым в российской истории. Родителями стали переданные Китаем Москве большие панды Жуи и Диндин.

В начале декабря панда начала ползать. Зоологи отметили, что детеныш правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед, передает «Радиоточка НСН».

