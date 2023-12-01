Китай заберет из Великобритании подаренных 12 лет назад панд

Китай вернет обратно двух больших панд, подаренных Великобритании в 2011 году. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь.

Родившаяся в Московском зоопарке маленькая панда научилась ползать

Животные вернутся в Китай после истечения в декабре текущего года договора между двумя странами. Дипломат отметил, что в КНР с нетерпением ждут панд и подготовились к их возвращению.

Речь идет о больших пандах Ян Гуан и Тянь Тянь. В Китае этот вид считается неофициальным символом страны.

По информации Bloomberg, Китай впервые за 50 лет решил забрать из зоопарков США всех панд, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЖивотныеВеликобританияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры