Китай заберет из Великобритании подаренных 12 лет назад панд
1 декабря 202322:44
Китай вернет обратно двух больших панд, подаренных Великобритании в 2011 году. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь.
Животные вернутся в Китай после истечения в декабре текущего года договора между двумя странами. Дипломат отметил, что в КНР с нетерпением ждут панд и подготовились к их возвращению.
Речь идет о больших пандах Ян Гуан и Тянь Тянь. В Китае этот вид считается неофициальным символом страны.
По информации Bloomberg, Китай впервые за 50 лет решил забрать из зоопарков США всех панд, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru