Детей с 14 лет разрешат привлекать к работе в выходные
В России работодатели могут получить право привлекать детей с 14 до 18 лет, которые выполняют работу по направлению службы занятости, в выходные во время летних каникул, сообщает ТАСС.
Соответствующий документ планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября текущего года.
Предполагается, что если ребенок достиг 14 лет, для приема на работу будет необходимо его письменное согласие и документ от одного из родителей. В 15 лет понадобится лишь заявление от несовершеннолетнего.
Ранее Минпромторг РФ предложил разрешить подросткам с 16 лет работать на тяжелых производствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль возобновил обстрелы сектора Газа: Более 200 погибших
- Детей с 14 лет разрешат привлекать к работе в выходные
- Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу
- Израиль сообщил, что возобновил операции против ХАМАС
- ИИ за двое суток разгадал секрет работы супербактерий
- В Госдуме рассказали, как добиться увеличения пенсии
- Журналист Карлсон: Жизнь в России лучше, чем 25 лет назад
- Мирошник: Наемники из Польши и Грузии отличились зверствами под Курском
- Трамп отозвал охрану у детей Байдена
- Трамп заявил, что многие элементы украинского урегулирования согласованы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru