Детей с 14 лет разрешат привлекать к работе в выходные

В России работодатели могут получить право привлекать детей с 14 до 18 лет, которые выполняют работу по направлению службы занятости, в выходные во время летних каникул, сообщает ТАСС.

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Соответствующий документ планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября текущего года.

Предполагается, что если ребенок достиг 14 лет, для приема на работу будет необходимо его письменное согласие и документ от одного из родителей. В 15 лет понадобится лишь заявление от несовершеннолетнего.

Ранее Минпромторг РФ предложил разрешить подросткам с 16 лет работать на тяжелых производствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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