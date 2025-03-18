Детей с 14 лет разрешат привлекать к работе в выходные

Соответствующий документ планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября текущего года.

Предполагается, что если ребенок достиг 14 лет, для приема на работу будет необходимо его письменное согласие и документ от одного из родителей. В 15 лет понадобится лишь заявление от несовершеннолетнего.

Ранее Минпромторг РФ предложил разрешить подросткам с 16 лет работать на тяжелых производствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

