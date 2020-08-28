Детей массово прививать от коронавируса не планируется
28 августа 202011:33
Детей в России пока не будут прививать от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ранее глава Минздрава сообщил, что российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг назвала управляемой и стабилизирующейся эпидемиологическую ситуацию в России, передает RT.
За минувшие сутки в России заразились коронавирусом 4829 человек, отмечает Ura.ru.
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28 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru