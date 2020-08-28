Детей массово прививать от коронавируса не планируется

Детей в России пока не будут прививать от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее глава Минздрава сообщил, что российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг назвала управляемой и стабилизирующейся эпидемиологическую ситуацию в России, передает RT.

За минувшие сутки в России заразились коронавирусом 4829 человек, отмечает Ura.ru.



