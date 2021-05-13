Детей и учителей казанской школы отправят на летний отдых
Детей и педагогов гимназии № 175 в Казани, где во вторник произошла стрельба, отправят на летний отдых. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
В учебном заведении, пострадавшем от нападения стрелка, проведут капитальный ремонт, передает РИА Новости.
Кроме того, глава республики пообещал решить вопросы с кредитами пострадавших семей.
Ранее сегодня президент РФ получил наградить учителей и других сотрудников казанской школы госнаградами за героизм и мужество в спасении детей, передает RT.
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