Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов в России
Минтранс России ввел запрет на высаживание из поездов безбилетников - подростков до 16 лет. Соответствующие изменения внесены в правила перевозок пассажиров. Запрет вступит в силу в сентябре следующего года.
«Новые правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», запрещающие высаживать из поездов безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, утверждены по инициативе Генпрокуратуры РФ.
Ранее надзорное ведомство обратилось в правительство РФ и Минтранс России с предложением о защите прав несовершеннолетних, следующих железнодорожным транспортом без сопровождения взрослых.
Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» запрещает высаживать отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия.
Новое положение вступает в силу с 1 сентября 2023 г.
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