Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов в России

Минтранс России ввел запрет на высаживание из поездов безбилетников - подростков до 16 лет. Соответствующие изменения внесены в правила перевозок пассажиров. Запрет вступит в силу в сентябре следующего года.

«Новые правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», запрещающие высаживать из поездов безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, утверждены по инициативе Генпрокуратуры РФ.