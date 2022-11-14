Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов в России

Минтранс России ввел запрет на высаживание из поездов безбилетников - подростков до 16 лет. Соответствующие изменения внесены в правила перевозок пассажиров. Запрет вступит в силу в сентябре следующего года.

«Новые правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», запрещающие высаживать из поездов безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, утверждены по инициативе Генпрокуратуры РФ.

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Ранее надзорное ведомство обратилось в правительство РФ и Минтранс России с предложением о защите прав несовершеннолетних, следующих железнодорожным транспортом без сопровождения взрослых.

Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» запрещает высаживать отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия.

Новое положение вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

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ФОТО: РИА Новости//Георгий Зимарев
ТЕГИ:ПодросткиДети-сиротыБилетыПоезда
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