Десятки тысяч жителей Новосибирска остались без отопления из-за аварии
Десятки тысяч жителей Новосибирска остались без отопления: коммунальная авария оставила без тепла около 100 домов, сообщило издание «Комсомольская правда».
Первый прорыв случился утром. Как рассказали местные жители, в подвал дома начала прибывать горячая вода из-за повреждения трассы между бойлерной и домом. Точно такой же прорыв случился в другом доме.
Вторая коммунальная авария произошла в верхней зоне Академгородка. Там случился прорыв водопровода.
Ранее более пяти дней без света, отопления, воды и сотовой связи выживали жители нескольких деревень Тверской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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