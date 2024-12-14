Десятки тысяч жителей Новосибирска остались без отопления из-за аварии

Десятки тысяч жителей Новосибирска остались без отопления: коммунальная авария оставила без тепла около 100 домов, сообщило издание «Комсомольская правда».

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Первый прорыв случился утром. Как рассказали местные жители, в подвал дома начала прибывать горячая вода из-за повреждения трассы между бойлерной и домом. Точно такой же прорыв случился в другом доме.

Вторая коммунальная авария произошла в верхней зоне Академгородка. Там случился прорыв водопровода.

Ранее более пяти дней без света, отопления, воды и сотовой связи выживали жители нескольких деревень Тверской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:ОтоплениеНовосибирск

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