«Десятки миллионов рублей»: В Москве фиктивные начисления за ЖКХ достигают 4500%

«На повестке дня очень серьезные вопросы, связанные с нарушением прав граждан при начислении тарифов. У нас есть случаи в Москве, когда зафиксировано фиктивных начислений в 4500% за общедомовые нужды по той же воде. Людям начисляют десятки миллионов рублей, ежегодно по 15 миллионов рублей лишних начислений в одном доме», - рассказал он.

По его словам, проблема обострилась и в Подмосковье, где жителям некоторых домов начислили повышенные платежи за отопление, которого фактически не было в январе.

«Госдума и прокуратура не могут остановить этот произвол управляющих организаций. Отменили в 2022 году лимит в 5% на общедомовые нужды, теперь управляющие организации могут назначать любые цифры. Вторая проблема – это плата за отопление. Например, в Подмосковье в январе десятки городов были без отопления, просто катастрофа у нас была. И им выставили в феврале повышенные платежи за отопление, которого не было. А комитет Госдумы молчит», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что долг россиян за канализацию и воду достиг 90 млрд рублей. При этом отмечается, что задолженность выросла на 11 млрд рублей с 2022 года, однако с учетом роста тарифов ЖКХ и инфляции показатели изменились незначительно — все те же 35-45% от суммарной задолженности в сфере водоотведения и водоснабжения, передает «Радиоточка НСН».

