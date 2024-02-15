«Десятки миллионов рублей»: В Москве фиктивные начисления за ЖКХ достигают 4500%
Константин Крохин заявил НСН, что управляющие компании нарушают права граждан при начислении тарифов за общедомовые нужды.
В Москве зафиксированы случаи фиктивных начислений за общедомовые нужды по воде в 4500%, дому приписывают десятки лишних миллионов рублей, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в беседе с НСН.
«На повестке дня очень серьезные вопросы, связанные с нарушением прав граждан при начислении тарифов. У нас есть случаи в Москве, когда зафиксировано фиктивных начислений в 4500% за общедомовые нужды по той же воде. Людям начисляют десятки миллионов рублей, ежегодно по 15 миллионов рублей лишних начислений в одном доме», - рассказал он.
По его словам, проблема обострилась и в Подмосковье, где жителям некоторых домов начислили повышенные платежи за отопление, которого фактически не было в январе.
«Госдума и прокуратура не могут остановить этот произвол управляющих организаций. Отменили в 2022 году лимит в 5% на общедомовые нужды, теперь управляющие организации могут назначать любые цифры. Вторая проблема – это плата за отопление. Например, в Подмосковье в январе десятки городов были без отопления, просто катастрофа у нас была. И им выставили в феврале повышенные платежи за отопление, которого не было. А комитет Госдумы молчит», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что долг россиян за канализацию и воду достиг 90 млрд рублей. При этом отмечается, что задолженность выросла на 11 млрд рублей с 2022 года, однако с учетом роста тарифов ЖКХ и инфляции показатели изменились незначительно — все те же 35-45% от суммарной задолженности в сфере водоотведения и водоснабжения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ обвинила певицу Таисию Повалий в коллаборационизме
- Журналист Карлсон: продукты в России дешевле, чем в США
- Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете треш-стримов
- Спрос на мороженое в России вырос на 31%
- ХАМАС: Сделка с Израилем должна включать прекращение огня и вывод войск
- Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за атак в Красном море
- Суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей для выборов
- МЖД опровергла данные о якобы застрявшей в снегу электричке в Москве
- Губернатор Гладков: пять человек погибли, 18 пострадали при ударе ВСУ по Белгороду
- Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru