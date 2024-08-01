Больше половины продаваемого в России меда признали фальсификатом

С урожаем меда в России проблем нет, но до массового потребителя доходит «дешевый продукт» с химическими добавками, доля фальсификата на рынке перевалила за 50%, заявил в интервью НСН председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин.

Роскачество провело исследование меда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле и выяснило, что продукция ни одной из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации, передает ТАСС. Капунин эту информацию подтвердил.

«С урожаем в этом году проблем нет, меда будет достаточно. Другое дело, что не каждый пчеловод сможет свой качественный продукт доставить до массового потребителя, потому что рынок наш заполнен фальсификатом. Когда человек добавляет в мед сахарный сироп, сироп фруктозы, глюкозный, это уже не совсем мед. Меда в стране достаточно, но он не всегда доходит до массового потребителя. У нас сегодня на рынке больше 50% предлагаемого на продажу меда – это фальсификат», - предупредил он.

Капунин объяснил, что сегодня в стране созданы целые цеха для производства ненастоящего меда, доверять можно только продукту с пасеки.

«К сожалению, целые цеха созданы в стране, когда берется очень дешевый продукт – фруктозный сироп, добавляются туда всякие химические загустители, вкусовые добавки, добавляется немного цветочной пыльцы. Вы получается такой продукт, который только похож на мед. Этот продукт поставляется в торговые сети и даже на ярмарки. Чтобы купить хороший мед, надо отправляться в поездку на пасеку. В интернете тоже у нас много меда продается, но нужно лично познакомиться с пчеловодом, если хотите купить качественный продукт», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия экспортировала 3,8 тысячи тонн меда, что на 28% больше, чем в 2022 году. При этом 22% экспортных продаж пришлось на Китай. Среди других крупнейших покупателей – Сербия и Словакия, передает «Радиоточка НСН».



