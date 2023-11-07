«Дешево и пусто»: В отрасли оценили рост тарифов логистической компании DHL на 35%

«Что касается повышения тарифов на 35%, я не скажу, что у компании были высокие тарифы с точки зрения таможенного оформления. Они по рынку были одни из самых низких. Компания занималась именно посылочными отправлениями и доставкой товара в рамках e-commerce. Посылки для физических лиц тоже входили в сферу деятельности компании. Стоимость услуг таможенного декларирования была незначительной – от трех до десяти тысяч, что нижняя граница рынка. Для юридических лиц тоже были невысокие тарифы. Повышение тарифов – это не такие колоссальные суммы, учитывая их активность на российском рынке (компания теперь занимается только экспортом в небольших масштабах). Я не вижу критической проблемы», - объяснил он.

По его словам, сфера почтовых перевозок для бизнеса и физических лиц осталась пустовать после ухода зарубежных компаний. При этом сейчас небольшие посылки приходят в большей степени из Китая, где много профильных компаний.

«Такие перевозчики имели лицензии определенные, имели право на упрощенную процедуру декларирования. После 2022 года они ушли, то есть, по импорту их точно нет. Эта ниша осталась пуста, там пытается что-то сделать «Почта России» и некоторые логистические операторы. Чтобы получить такую лицензию, войти в этот реестр, нужно соблюсти ряд критериев. Пока я не вижу, что в этой нише идет борьба какая-то, пока пусто. «Почта России» не может удовлетворить спрос. Но сегодня у нас все почтовые отправления приходятся в основном на Китай, где много перевозчиков, которые могут доставлять эти посылки не в упрощенном режиме, а по сниженным тарифам», - рассказал собеседник НСН.

«Почта России» надеется получить господдержку, чтобы закрыть «финансовую дыру». Как сообщает РБК, данный вопрос будет рассмотрен по итогам независимого аудита расходов, который поручил провести Совет директоров компании. В частности, «Почта России», для поддержки компании, предложила либо провести докапитализацию примерно на 117 млрд рублей, либо рефинансировать долг предприятия за счет Фонда национального благосостояния, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

